Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров на уровне сборных

Дубль нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в товарищеском матче с Ямайкой позволил футболисту войти в Тoп-3 лучших снайперов на уровне сборных, сообщает Zakon.kz.

Форвард французского «ПСЖ» забил 89-й и 90-й голы за свою национальную дружину в товарищеском матче против Ямайки, в котором аргентинцы отпраздновали успех со счетом 3:0. Эти два мяча позволили Месси подняться с 4-й позиции на 3-ю среди лучших бомбардиров сборных в истории мирового футбола.

Лионель обошел Мохтара Дахари из Малайзии (89). Эти 90 мячей аргентинец забил за 164 игры за свою сборную.

Впереди Лионеля Месси в списке лучших идут Али Даеи (Иран) – 109 мячей и Криштиану Роналду (Португалия). У форварда "МЮ" 117 голов в 189 играх.

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