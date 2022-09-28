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Утечка газа из "Северного потока": ЕС не исключил вероятность саботажа

Северный поток утечка газа Фото: pixabay
Ранее сейсмологи Дании и Швеции заявили о регистрации двух мощных взрывов в близости от места утечки. Причем взрывы произошли в воде, а не под морским дном, сообщает Zakon.kz.

Европейский союз считает, что причиной утечек из газопровода "Северный поток" мог стать саботаж. Об этом заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

Такого же мнения придерживаются власти Германии, Дании и Швеции.

Любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры совершенно неприемлемо, на это будет дан единый и решительный ответ.Жозеп Боррель

Министр обороны Дании Мортена Бодсков выразил беспокойство по ситуации после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил значительное военное присутствие России в регионе Балтийского моря.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о возможном взрыве близ газопровода. Ранее о регистрации двух мощных взрывов сообщили сейсмологи Дании и Швеции.

Норвегия заявила, что усилит безопасность на своих нефтяных и газовых установках, а датские власти сообщили о желании повысить уровень готовности в энергетическом и газовом секторе страны.

Отмечается, что цены на газ в Европе выросли после новостей об утечке. Цена за МВт-ч в Нидерландах выросла на 11% и составила 204,5 евро.

В Нидерландах в среду выросла на 11% и составила 204,50 евро за мегаватт-час. Хотя цены все еще ниже максимумов этого года, они остаются более чем на 200% выше, чем в начале сентября 2021 года.

"Северный поток" стал в центре энергетической войны между ЕС и РФ. Россия сократила поставки газа, а позже полностью приостановила их в августе в ответ на санкции.

Авария на газопроводе случилась на фоне эскалации военного конфликта в Украине, в преддверии начала отопительного сезона в Европе 1 октября, а также накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря.

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