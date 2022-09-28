Дела против Нигматулиных не возбуждали – Генпрокуратура
Фото: gov.kz
Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев прокомментировал информацию о якобы задержании Ерлана Нигматулина – брата экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, сообщает Zakon.kz.
Асет Чиндалиев заявил, что дела против братьев Нигматулиных не возбуждались.
Насколько мне известно, им не были предъявлены обвинения. У меня нет такой информации.Асет Чиндалиев
Ранее заместитель генпрокурора РК Жандос Умиралиев сделал обращение, где отметил, что в стране участились случаи распространения заведомо ложной информации.
По словам Жандоса Умиралиева эти действия, направленные на разжигание межнациональной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 УК РК.
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