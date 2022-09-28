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Почти на 27% подорожали чистящие и моющие средства за год

цены выросли почти на 27% на моющие и чистящие средства Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за год (с августа 2021 года по август 2022-го) чистящие и моющие средства подорожали на 26,6%, сообщает Zakon.kz.

Средняя цена на хозяйственное мыло по стране в августе составила 307 тенге (200 г). При этом самая высокая цена на мыло зафиксирована в Астане – 577 тенге, самая дешевая – в Атырау – 172 тенге.

Средняя цена зубной пасты составила 854 тенге за тюбик в 75 мл. При этом дороже всего зубная паста продается в Алматы – 1117 тенге, дешевле всего – в Уральске – 669 тенге.

Средняя розничная цена шампуня объемом 200 мл составила 903 тенге. Самый дорогой шампунь также продается в Алматы – 1062 тенге, самый дешевый – в Петропавловске – 741 тенге.

Как отмечают статистики, за 7 месяцев 2022 года в Казахстане было произведено 15 880 тонн моющих и чистящих средств, из них 8847 тонн – мыло и вещества и препараты поверхностно-активные органические для использования в качестве мыла, 358 тонн – шампуни, 1 тонна – зубные пасты и т.д.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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