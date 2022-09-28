Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

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Синоптики РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на 29, 30 сентября и 1 октября в трех городах Казахстана. В некоторые дни погода будет без осадков, временами возможен дождь, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем +2...+4°C.

30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем +3...+5°C.

1 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем +4...+6°C. Прогноз погоды в Алматы 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днем +18...+20°C.

30 сентября: переменная облачность, днем дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +14...+16°C.

1 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +10...+12°C. Прогноз погоды в Шымкенте 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +24...+26°C.

30 сентября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +21...+23°C.

1 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +20...+22°C. Читайте также Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс" Депутат предложила ввести цифровой учет сдаваемых в стране квартир Астролог назвала 3 даты для денежных стрижек в октябре

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