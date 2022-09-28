Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс"
Фото: Zakon.kz
Генеральный директор ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности. Об этом Zakon.kz рассказали в акимате Алматы.
В городском ведомстве пояснили, что это связано с проведением следственных мероприятий.
На время проведения следственных мероприятий Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее в Казнете появилась информация, что 27 сентября сотрудники Антикора Алматы задержали Бекмырзу Игенбердиева при получении взятки в 160 тысяч долларов.
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