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Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс"

отстранение должность Фото: Zakon.kz
Генеральный директор ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности. Об этом Zakon.kz рассказали в акимате Алматы.

В городском ведомстве пояснили, что это связано с проведением следственных мероприятий.

На время проведения следственных мероприятий Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее в Казнете появилась информация, что 27 сентября сотрудники Антикора Алматы задержали Бекмырзу Игенбердиева при получении взятки в 160 тысяч долларов.

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