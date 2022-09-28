В Жетысуском районе Алматы отключат горячую воду
Фото: pixabay
29 сентября с 9:00 до 20:00 горячая вода не будет поступать в жилые дома и другие здания в Жетысуском районе Алматы. Об этом рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.
Горячей воды не будет в микрорайонах "Айнабулак-1", "Айнабулак-2", "Айнабулак-3", "Айнабулак-4" и "Кокмайса".
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения реконструкционных работ. Приносим извинения за временные неудобства.ТОО "Алматинские тепловые сети"
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