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В Жетысуском районе Алматы отключат горячую воду

отключение Фото: pixabay
29 сентября с 9:00 до 20:00 горячая вода не будет поступать в жилые дома и другие здания в Жетысуском районе Алматы. Об этом рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Горячей воды не будет в микрорайонах "Айнабулак-1", "Айнабулак-2", "Айнабулак-3", "Айнабулак-4" и "Кокмайса".

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения реконструкционных работ. Приносим извинения за временные неудобства.ТОО "Алматинские тепловые сети"

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