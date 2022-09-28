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Токаев обратился к акимам

реализация проекта "Комфортная школа" должна быть на особом контроле Фото: akorda.kz
На очередном заседании Высшего совета по реформам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, к сожалению, до сегодняшнего дня было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта "Комфортная школа" должна быть на особом контроле как Правительства, так и местных исполнительных органов.

Правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил акимам до конца года решить все вопросы по земле, инфраструктуре, отметив, что никакие отговорки здесь не уместны.

Поэтому я поддерживаю предложение Правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что по тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года.

Причем они должны решить, в том числе, и вопросы снижения бюрократии, затягивания решения конкретных вопросов. Предложение Правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction считаю возможным поддержать. Это позволит планировать, строить и контролировать весь процесс в одном месте. Вместе с тем хочу сразу предупредить – спрос за школы будет особый. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что важны не только здания и классы – система подготовки учителей и учебные программы также должны соответствовать самым высоким стандартам.

Еще один момент. Очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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