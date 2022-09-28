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Летевший в Алматы самолет вернулся в Шереметьево из-за возможной неисправности

Вернулся в Шереметьево из-за возможной неисправности Фото: pixabay
Самолет рейсом Москва – Алматы вернулся в Шереметьево в связи с возможной неисправностью, сообщает Zakon.kz.

Борт почти сразу после взлета изменил свой курс и находился в зоне ожидания какое-то время, вырабатывая топливо, пишет ТАСС.

Самолет провел в воздухе около 1 часа 45 минут.

Затем благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после обнаружения в полете возможной неисправности.

Самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина возможной неполадки устанавливается, – рассказал ТАСС источник в авиационных службах.

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Россия Алматы Казахстан Москва
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