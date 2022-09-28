Летевший в Алматы самолет вернулся в Шереметьево из-за возможной неисправности
Фото: pixabay
Самолет рейсом Москва – Алматы вернулся в Шереметьево в связи с возможной неисправностью, сообщает Zakon.kz.
Борт почти сразу после взлета изменил свой курс и находился в зоне ожидания какое-то время, вырабатывая топливо, пишет ТАСС.
Самолет провел в воздухе около 1 часа 45 минут.
Затем благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после обнаружения в полете возможной неисправности.
Самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина возможной неполадки устанавливается, – рассказал ТАСС источник в авиационных службах.
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