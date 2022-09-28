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В Талдыкоргане под колесами автомобиля погиб двухлетний ребенок

В Талдыкоргане погиб двухлетний ребенок Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла днем 28 сентября на улице Сенгирбаева в Талдыкоргане. Мальчик погиб под колесами автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что ребенок играл на проезжей части у своего дома. 38-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, по всей видимости, не заметил малыша и наехал на него.

Ребенок скончался.

По факту происшествия начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.

Полиция региона выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего мальчика. Пресс-служба ДП Жетысуской области

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Жетысуская область Талдыкорган
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