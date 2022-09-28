В Талдыкоргане под колесами автомобиля погиб двухлетний ребенок

Трагедия произошла днем 28 сентября на улице Сенгирбаева в Талдыкоргане. Мальчик погиб под колесами автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что ребенок играл на проезжей части у своего дома. 38-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, по всей видимости, не заметил малыша и наехал на него.

Ребенок скончался.

По факту происшествия начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.