Всемирный банк предоставил Украине 11 млрд долларов
Фото: pixabay
Ранее США выделили Украине 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками, сообщает Zakon.kz.
Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины, сообщает РИА Новости.
Около 11 млрд долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды.Глава банка Дэвид Малпасс
Он также отметил, что совокупно Всемирный банк "мобилизовал" через многосторонние каналы порядка 13 млрд долларов экстренной помощи Украине.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 11 млрд долларов.
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