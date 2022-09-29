Всемирный банк предоставил Украине 11 млрд долларов

Ранее США выделили Украине 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками, сообщает Zakon.kz.

Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины, сообщает РИА Новости.

Около 11 млрд долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды. Глава банка Дэвид Малпасс

Он также отметил, что совокупно Всемирный банк "мобилизовал" через многосторонние каналы порядка 13 млрд долларов экстренной помощи Украине.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 11 млрд долларов.