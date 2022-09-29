В США умер рэпер Coolio
Фото: Instagram/coolio
Информацию о гибели рэпера подтвердил его менеджер Джарел Поузи. По мнению бригады скорой помощи, причиной кончины звезды стала остановка сердца, сообщает Zakon.kz.
Американский рэпер Coolio скончался в возрасте 59 лет, сообщает TMZ.
Мировую известность Coolio (настоящее имя – Артис Леон Айви младший) получил в 1995 году после выхода фильма "Опасные умы" с Мишель Пфайффер, где прозвучала его песня Gangsta’s Paradise.
В том же году песня стала самым продаваемым синглом в США, возглавила чарты в 13 странах и получила премию "Грэмми" за лучшее рэп-исполнение.
В 2022 году клип Gangsta’s Paradise набрал более 1 млрд просмотров на YouTube.
За свою карьеру Coolio выпустил восемь альбомов, последний вышел в 2015 году.
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