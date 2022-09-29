В Казахстане за год мука подорожала на 40%

Согласно данным аналитиков, за год мука в Казахстане подорожала на 41%. Кроме того, по итогам августа 2022 года цены на муку выросли на 4,3% за месяц. Это один из самых высоких показателей удорожания муки с 2011 года, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечено в исследовании Energyprom.kz, рекордные с 2011 года показатели месячного роста цен на муку пришлись на апрель и май 2022 года. Они составили 7,5% и 6,8%, соответственно.

Эксперты уточняют, что самый высокий рост цен на муку был зафиксирован в Павлодарской области (на 12,8%). Также в этом списке Жетысуская (на 12,4%) и Западно-Казахстанская (на 11,9%) области.

Меньше всего мука подорожала в Акмолинской (на 0,3%), Актюбинской (на 0,6%) и Северо-Казахстанской (на 0,8%) областях, – сказано в сообщении, опубликованном 29 сентября.

В отчете говорится и о том, что по итогам семи месяцев реализация муки на внутреннем рынке Казахстана упала на 21%.