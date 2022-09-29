Как цифровые технологии помогают клиентам "Отбасы банка" реализовать мечту о собственном доме

Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на площадке международного технологического форума "DigitalBridge 2022" рассказала, как современные технологии помогают банку работать оперативно, с максимальным комфортом для клиентов, сообщает Zakon.kz.

Перед тем, как рассказать о деятельности банка, Ляззат Ибрагимова пригласила на сцену пятерых вкладчиков, которые были среди слушателей и провела с ними небольшой опрос на тему "Мифы и правда об Отбасы банке".

Фото: Zakon.kz

Одна из вкладчиц сообщила, что ее родители открыли первый депозит в 2013 году, когда ей было всего 10 лет. Сейчас ее семья уже приобрела квартиру и открыла еще один депозит.

В данное время об услугах "Отбасы банка" узнают все больше и больше и для меня это самый надежный банк, с помощью которого можно купить жилье. Участница блиц-опроса

Фото: Zakon.kz

Это люди, которые поверили в "Отбасы банк". За последние пять лет банк смог занять третье место среди БВУ по размерам активов. Мы открываем 400 тысяч депозитов в годи около 1900 депозитов в день. Пока мы с вами тут общались, 300 человек в Казахстане открыли депозиты в нашем банке. С помощью Отбасы банка 340 - 450 казахстанцев ежедневно справляют новоселье. В карантинный 2021 год более 80 тысяч и с начала этого года еще 50 тысяч казахстанских семей приобрели жилье. Ляззат Ибрагимова

Она также рассказала о шагах, которые делает банк, чтобы развиваться технологически.

За два года мы сделали более 1,4 млн биометрических идентификаций. Это значит, что люди не приходили к нам в отделения, они совершали видеозвонок, проходили идентификацию личности и дальше могли совершать банковские операции - открыть депозит или подать заявку на получение кредита. В прошлом году мы обработали 764 тысячи таких запросов. С начала этого года - 648 тысяч. Для удобства клиентов мы запустили собственный маркетплейс "Баспана маркет". Теперь в одном месте можно подобрать себе жилье на первичном или вторичном рынке, участвовать в госпрограммах. Глава «Отбасы банка»

Еще один новый сервис банка - консьерж-ипотека. С его помощью можно связаться с видео-консультантом, удаленно подать кредитную заявку, получить одобрение и оформить заем на покупку недвижимости. Раньше, чтобы оформить заем, клиентам приходилось в среднем девять раз посетить филиал, а сейчас, используя консьерж-ипотеку, всего два раза нужно будет прийти в филиал для подписания договора банковского займа.

Мы автоматизировали процесс по электронной регистрации залога с применением технологии Blockchain. Это помогло сократить время наших клиентов. Раньше на регистрацию залога уходило 3 рабочих дня, а теперь это займет максимально 2 часа. Мы видим спрос на данную услугу, так как она значительно упрощает путь покупки жилья. Ведь теперь не надо физически нести договоры залога в ЦОН, стоять в очереди для получения необходимых документов. Упрощен процесс и подписания договоров займа. Если участники сделки находятся в разных городах, теперь нет необходимости в их физическом присутствии. Ляззат Ибрагимова

В апреле 2022 года в рамках исполнения поручения Главы государства «Отбасы банк» создал и запустил уникальную цифровую платформу, на которой принимаются и обрабатываются заявки на субсидирование арендных платежей от очередников на жилье. Этот проект был реализован совместно с корпорацией "Правительство для граждан" и МЦРИАП на основе технологий Blockchain.