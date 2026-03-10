Когда очередники смогут получить жилье, рассказала глава "Отбасы банка"

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала о ходе мониторинга списка очередников на жилье, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова отметила, что в августе 2025 года началась работа по актуализации списков очередников на жилье.

"Мы получили данные по 642 тыс. очередникам, и с октября началась поэтапная инвентаризация этой базы. Первое, с чем мы столкнулись, – это потеря статуса. То есть было большое количество людей, которые стояли в очереди в качестве госслужащих или работников бюджетных организаций. Однако на момент проверки по базе eQyzmet ни госслужащими, ни бюджетниками они не являлись. Это является основанием для снятия с очереди", – добавила она.

Вторая причина снятия – несоответствие документов в государственной базе данных по физлицам. Так, по данным главы "Отбасы банка", у многих женщин в статусе "неполная семья" отображались официальные браки и выходили данные супругов.

"Многие из них оспаривали, говорили, что развелись несколько лет назад, но база это не отображает. Третья большая группа была – это те, у которых была доля в жилье. Полгода мы рассматриваем и несколько решений самостоятельно приняли на уровне национального института развития: мы допустили к распределению жилья тех, кто имел долю в жилье. Но это не касается совместного владения. По этому критерию около 30 тыс. граждан восстановили в очереди. Хотя раньше минимальная доля лишала человека права на льготную ипотеку или на арендное жилье", – пояснила Ляззат Ибрагимова.

Привели, по ее словам, в соответствие и данные по региону постановки в силу переезда и после административной реформы 2022 года.

"В этом году, по нашим прогнозам, 25 тыс. очередников получат жилье. В целом ожидаем, что 350 тыс. граждан, которые на сегодня стоят в очереди, получат жилье в течение 10 лет", – резюмировала спикер.

