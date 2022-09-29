"Алматы тұлғалары" ищет своих героев в самом большом городе страны

Конкурс проводится с 16 сентября по 10 октября 2022 года. Участие в нем может принять любой алматинец старше 18 лет. Что нужно для этого сделать, выясняла корреспондент Zakon.kz.

Алматинцы очень любят свой город и с трепетом относятся ко всему происходящему в нем. Наш город окутан своей неповторимой атмосферой и своеобразным колоритом. В любое время года Алматы по-особенному прекрасен.

Городскую атмосферу создают его жители, каждый из нас вносит частичку себя, делая наш любимый город еще красивее и ухоженнее. Организаторы конкурса заявляют, что все мы делаем город живым организмом – дворники, врачи, пешеходы, детвора во дворах и полицейские. Но мы с вами ничего не знаем о наших "героях", которые изо дня в день молча дежурят по городу, совершая свои небольшие, но добрые дела, и при этом не ждут признания или похвалы.

Власти Алматы решили найти своих героев среди нас! Проектный офис Управления общественного развития объявил конкурс "Алматы тұлғалары", в котором участие может принять любой желающий алматинец старше 18 лет. Один из главных критериев – конкурсант должен жить в Алматы.

Организаторы конкурса говорят, что героем видео могут быть коллеги, соседи, друзья, а еще родные и даже просто прохожие, которых мы с вами можем встретить на улице. Одним словом, это истории жителей города, которым не безразлична жизнь, благоустройство и процветание Алматы.

Условия конкурса

Снять короткий ролик с рассказом о личности, поделиться впечатлениями либо отправить фотографию персонажа (личности) с подробным описанием. Отправить видеоролик на почту Almaty.tulgalary@gmail.com с пометкой "Алматы тұлғалары". Размещать видео на YouTube организаторы будут самостоятельно.

Также готовые работы можно публиковать в Instagram – с хэштэгом Almaty_tulgalary; Tik Tok – Almaty_tulgalary; Facebook – https://www.facebook.com/almaty_tulgalary-100127016197420.

Любая информация – текст в видео и фото – не должна содержать ненормативную лексику и ссылки на сторонние ресурсы. Один участник может выставить только одну конкурсную работу. А вот хронометраж видео не должен превышать 40 секунд. Следует отметить, что и фото, и видео необходимо предоставлять в горизонтальном формате. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте конкурса.

"Алматы тұлғалары" жюри выберет уже 15 октября 2022 года. Имена победителей будут опубликованы в социальных сетях и на телеканале "Алматы".

Организаторы конкурса отмечают, что победителей ждут ценные призы.