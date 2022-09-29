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Сборная Бразилии названа главным фаворитом ЧМ-2022

Футбол Бразилия ЧМ Фаворит Фото: Instagram/cbf_futebol
52 дня осталось до открытия главного футбольного турнира сезона и последнего четырехлетия – Чемпионата мира в Катаре. Два ведущих мировых агентства дали свой прогноз по победителю данного турнира. Победу пророчат "пентакампионам" – сборной Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Сборная Бразилии возглавила рейтинг команд ЧМ-2022 по версии издания Goal. Пятикратные чемпионы мира объявлены главными фаворитами на победу в турнире. За ними идут Франция и Аргентина. В Топ-10 также вошли Испания, Германия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия.

Футбол ЧМ Фаворит Бразилия

Фото: Instagram/cbf_futebol

У Бразилии лучшие шансы выиграть ЧМ по прогнозам
The Guardian, Месси и компанию поставили на вторую позицию, а Испания замыкает тройку фаворитов. В список претендентов английской газеты на чемпионство еще вошли Нидерланды, Германия, Дания, Франция, Хорватия, Англия и Сербия.

22-й Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет столь масштабный турнир. 

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