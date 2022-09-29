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В Казахстане прекратили свыше 400 незаконных дел в отношении бизнеса

Казахстан уголовные дела прокуратура бизнес сокращение Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что в результате принятых мер в реализацию поручений главы государства о снижении давления на бизнес со стороны правоохранительных органов прокуратурой прекращено более 400 незаконно возбужденных дел с начала года, сообщает корреспондент Zakon.

На встрече с бизнес-сообществом Генпрокурор отметил, что проведена определенная работа в рамках поручения президента по снижению давления со стороны правоохранительных органов.

Для того, чтобы поставить реальный заслон от давления силовиков, в начале сентября 2022 года я подписал указание всем правоохранительным и специальным органам. В основе этого документа – наработанная нами практика. Берик Асылов

Он пояснил, что каждый день прокуроры получают жалобы предпринимателей, которые попали в уголовную орбиту. 

Мы принимали меры по прекращению дел, снятию арестов и других ограничений. Только с начала года прекращено свыше 400 уголовных дел, незаконно возбужденных в отношении субъектов бизнеса.Берик Асылов

Так, согласно указанию Генпрокурора, в настоящее время запрещено заводить дела в случае, если у бизнесмена не истекли сроки для обжалования результатов проверок или аудита; если  в основе решения формальное заключение об ущербе, составленное штатным специалистом органа уголовного преследования; и если прибыль подрядчиком получена в результате экономии и нет претензий по качеству выполненных работ. 

Прокурорам поручено проверять возбужденные дела в течение 24 часов. При выявлении нарушений такие дела будут незамедлительно прекращаться.

При этом Генпрокурор добавил, что даже за такой короткий срок имеются видимые результаты от этого указания.

К примеру, Агентство финансового мониторинга в месяц в среднем регистрировало по 150 дел, а после указания – в 4 раза меньше. Безусловно, органы прокуратуры продолжат работать в таком же конструктивном ключе. Как говорится: "Жұмыла көтерген жүк жеңіл". Берик Асылов

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