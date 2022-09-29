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Новые правила присвоения имен объектам хотят принять в Казахстане

Новые правила присвоения имен объектам хотят принять в Казахстане Фото: primerminister.kz
Министерство культуры и спорта подготовило изменения в правила присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, физико-географическим и другим объектам государственной собственности, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится поправка о том, что при присвоении собственных имен объектам написание казахских имен, отчеств, фамилий, а также традиционные сложившиеся казахские имена излагаются на государственном языке.

Указывается, что такая норма принимается в рамках приведения в соответствие со ст. 19 и 20 закона "О языках в Республике Казахстан" и с указом президента РК от 2 апреля 1996 года "О порядке решения вопросов, связанных с написанием фамилий и отчеств лиц казахской национальности".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября.

С 8 июня 2022 года вступил в силу указ главы государства "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", которым были созданы три новые области: Абай, Жетісу, Ұлытау. А также город Капшагай переименован в Қонаев.

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