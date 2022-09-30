Ученые рассказали, откуда завезут особей для возрождения в Казахстане тугайского тигра

Журналист Zakon.kz поговорил с ученым-зоологом, заведующим лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константином Плаховым и директором Центрально-Азиатской программы WWF Григорием Мазманянцом. Эксперты рассказали о планах по возрождению исчезнувшего животного.

Известно, что международная общественная организация Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с правительством Казахстана реализует программу по возвращению тигра в Центральную Азию. По приблизительным расчетам, восстановление популяции туранского тигра может обойтись Казахстану в 30 млн евро.

Финансирование для государственного природного резервата "Иле-Балхаш" осуществляется за счет средств государственного бюджета РК, средств Всемирного фонда дикой природы и его доноров, а также средств Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Программа по возрождению туранского тигра работает с 2010 года, и началась она с консультативной подготовки специалистов. Решались такие ключевые моменты, как организация в Казахстане определенной среды обитания тигров: редкое животное нуждается в большой территории и кормовой базе.

Раньше у нас в Казахстане тигры водились на территории Алматинской области вдоль реки Или, в тугаях (растительный массив в пойме рек. – Прим. ред.) и в низовьях Сырдарьи. Следы последнего туранского тигра были замечены в 1951 году жителями Баканаса. Теперь редкое животное считается вымершим подвидом, и если посмотреть статистику, сколько их было добыто в прошлом веке, можно убедиться, что официально зафиксировано не больше 20 особей. Это и понятно, ведь популяция хищников такого порядка и размера никогда не бывает многочисленной, поэтому его смогли легко извести. Константин Плахов

Как отметил специалист, страшным бедствием для тигров оказалось то, что их среду обитания – тугаи – стали сжигать. Дикие животные начали покидать эти места, так как кормовая база была подорвана и жить стало негде.

Впоследствии была разработана государственная программа, в рамках которой создан Балхашский резерват, штат сотрудников приступил к работе, егеря стали налаживать охрану территории.

Задачей было обеспечить тигров территорией и создать кормовую базу. В этой местности обитали кабаны, которые служили основной добычей тигров, но еще были выпущены бухарские олени из Карачингильского охотничьего хозяйства. У зоологов появилась надежда. Исходя из расчетов, если за несколько лет удастся восстановить илийский и прибалхашский тугай – идеальное место их обитания, то восстановление тигра станет вполне выполнимой задачей. Уже проведена большая работа: создан резерват, который обеспечили кадрами, тигр был внесен в Красную книгу, – объяснил эксперт.

Специалист рассказал о важной юридической работе, необходимой для восстановления исчезнувшего тигра, на примере реинтродукции других редких животных.

К примеру, у нас раньше запускалась программа по восстановлению численности лошади Пржевальского, но она затормозилась, так как государство не могло определить статус лошади. Такой же случай был и с леопардом в Мангистауской области, где его безнаказанно уничтожали. В 2021 году было принято соответствующее постановление, согласно которому такие животные были внесены в список редких животных Казахстана. Теперь тигры, леопарды, лошадь Пржевальского и каспийские тюлени под надежной охраной и защитой. Тем самым большая часть правового вопроса была решена, – рассказал Плахов.

Теперь, когда создан охранный резерват, восстанавливается и кормовая база, добавил зоолог.

Был восстановлен бухарский олень, основное поголовье которого сосредоточено на территории Карачингильского охотничьего хозяйства, что примерно в 60 км от Алматы по Кульджинской трассе. Были отловлены несколько особей оленей и перевезены на территорию Балхашского резервата, они благополучно размножаются, находясь под охраной, – уточнил специалист.

На данный момент, по мнению Плахова, встал вопрос о предупреждении возможных конфликтов с населением, так как тигры опасны, а желающие получить шкуру редкого хищника наверняка появятся. Поэтому вопросы охраны животных будут стоять очень остро.

Казахстан выполнил почти все обязательства и готов к тому, чтобы тигров завозили и выпускали. Понадобится несколько лет для увеличения численности животных. Для этого необходимы кормовая база и запрет на поджигание тугаев – важные моменты для перевозки и репродукции тигра. Главным вопросом остается работа с населением, чтобы исключить конфликты с животным. Люди живут там десятилетиями, и теперь им нужно как-то уживаться с диким зверем. Например, в Индии государство по программе восстановления тигров, работающей с 1970-х годов, выделяет компенсацию за убитых коров, которых задавил тигр. Поэтому и в Казахстане должны быть предусмотрены определенные виды страхования. Константин Плахов

Спикер привел в пример также опыт России: если дикие кошки подходят слишком близко к жилью людей – их обездвиживают, отлавливают и отвозят подальше. Более того, там созданы передвижные ветеринарные лаборатории для тигров, оборудованные обогревом.

Казахстан перенимает опыт работы с животными. Особенно тесно сотрудничает с россиянами, учитывается и опыт Индии. Так как эти две страны – лидеры по такому опыту, добавил зоолог.

Конечно, риск браконьерства колоссальный. Рядом находится Китай, для них тигр – священное животное, китайцы утилизируют тушу тигра полностью, до кончиков усов. От шкуры до костей животное в Китае идет на изготовление медицинских препаратов и настоек. Кроме того, тигры привлекательны для них и своеобразным рисунком, который в виде отметины находится на лбу животного и отдаленно напоминает китайский иероглиф, который в переводе означает "большой начальник" или "губернатор провинции" (амбань). Это еще одна причина трепетного отношения китайского народа к тиграм, подкрепленная их верой в то, что боги отметили животное этим знаком, – рассказал зоолог.

Предусматривается и решение некоторых сложностей для репродукции тигра. Специалисты считают, что для тигров, которые адаптированы для существования на Дальнем Востоке, может стать испытанием и казахстанский климат.

Дикое животное будет перемещено в незнакомые и совершенно другие климатические условия, поэтому есть риск, что тигры будут передвигаться по территории и искать более пригодные для себя места проживания. Наткнувшись на людей, тигр рискует быть убитым. Кроме того, животное может заразиться такими заболеваниями, которые не существуют в Приморье. Поэтому отрабатываются технологии ветеринарного обеспечения, подготовка идет полным ходом с привлечением опытных зарубежных специалистов. Константин Плахов

Предполагается, что на привезенных тигров будут надеты специальные ошейники, возможно, с установкой спутниковых передатчиков. Данную информацию подтвердили и в WWF, добавив, что специалисты будут отслеживать передвижение хищного животного с помощью спутникового сигнала, чтобы не допустить возможные миграции с территории резервата.

Корреспондент Zakon.kz обратился к директору Центрально-Азиатской программы WWF Григорию Мазманянцу, чтобы уточнить, на каком этапе находится программа по возрождению тигра.

По словам специалиста, сейчас процесс достиг середины первого этапа: идет подготовка территории к принятию хищника, и этот этап рассчитан на шесть лет.

К слову, завоз тигра и его выпуск в Казахстане будет осуществляться на втором этапе, приблизительно к 2025 году ученые рассчитывают выпустить на территории Иле-Балхашского резервата 10-12 особей хищников.

На данный момент успешно ведутся работы по восстановлению экосистемы, охране территории, увеличению численности кабанов и косуль. В ближайшее время планируется реинтродукция куланов. Также уже сейчас обсуждается план работ по строительству будущего визит-центра. Здесь туристы смогут познакомиться с историей и развитием особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Помимо этого, ведется проектирование центра реинтродукции, и данный этап на завершающей стадии, а уже впереди – экспертизы и его строительство, – рассказал Григорий Мазманянц.

Как пояснили в организации, центр реинтродукции станет местом дежурства специальной группы наблюдателей, которые должны контролировать перемещение зверей после выпуска и не допускать их выхода к населенным пунктам. Подразумевается, что здесь будет возможность проводить ветеринарные манипуляции, если это понадобится для обеспечения здоровья хищников.

Кроме того, Григорий Мазманянц подчеркнул, что специалисты не ориентируются на конкретную дату завоза в Казахстан редких животных, а планомерно подготавливают необходимые условия для их обитания, безопасности и размножения.

Согласно программе, в рамках ее второго этапа будет произведен выпуск тигра. Предусмотрено переселение от 10 до 20 хищников, и данный процесс будет происходить постепенно в течение нескольких лет. Эта фаза будет длиться пять-семь лет, – рассказал Григорий Мазманянц.

Стало известно и о том, откуда прибудут дикие звери. Для возрождения тигров в Казахстане ученые планируют использовать особей из амурской популяции, обитающих на юге Дальнего Востока России. И этому есть научное обоснование.

Такое решение обусловлено проведенными в 2009 году генетическими исследованиями по образцам ДНК тигров из музеев Центральной Азии. Международная группа биологов сопоставила их с другими видами хищников, тем самым ученые пришли к заключению, что ДНК тигров туранской и амурской популяции идентичны, различий между ними практически нет. Именно это позволило говорить о реинтродукции и возвращении хищника, – сообщил специалист.

Эксперт добавил, что немаловажным аспектом является и климат. Погодные условия Южного Прибалхашья, Казахстана и Дальнего Востока России довольно близки друг к другу.

"Это позволяет рассчитывать на то, что животное сумеет быстро адаптироваться после переселения", – заключил Мазманянц.

Кроме того, директор Центрально-Азиатской программы WWF заострил внимание на вопросе безопасности населения с появлением тигра. Эксперты убеждены, что немаловажно защитить население и имущество местных жителей, исконно проживающих на тех территориях, где вскоре появятся тигры.

Как показывает опыт жизни местных жителей на том же Дальнем Востоке России, тигры боятся человека и сами не допускают встречи с ним. Безусловно, в Казахстане будут созданы специальные бригады, которые сумеют не допускать хищников в населенные пункты, чтобы не спровоцировать какой-либо конфликт. Подобная практика существует в России и в Индии многие годы, поэтому мы уверены, что удастся обеспечить данную работу. Григорий Мазманянц

Также планируется создание компенсационной программы для местных жителей, так как вероятность, что хищник может навредить скоту, все же существует.

Ученые убеждены, что восстановление популяции туранского тигра позволит возродить экосистему до прежнего ее состояния, пока не произошло вмешательство человека в природу. Тем самым возможно будет вернуть не только исчезнувшего хищника из семейства кошачьих, но и другие виды животных и растений.