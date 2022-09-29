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Казахстан и Катар планируют установить безвизовый режим

Казахстан и катар планируют установить безвизовый режим Фото: pixabay
Подготовлен проект Протокола, которым вносятся изменения в Соглашение между правительствами Казахстана в части установления безвизового режима, сообщает Zakon.kz.

Так, изменено наименование документа, оно звучит так: Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, специальных, служебных и общегражданских паспортов.

Для граждан Казахстана действительными являются следующие паспорта:

  • дипломатический паспорт;

  • служебный паспорт;

  • паспорт гражданина Республики Казахстан.

Для граждан Государства Катар:

  • дипломатический паспорт;

  • специальный паспорт;

  • общегражданский паспорт.

Предусматривается, что владельцы указанных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз на период, не превышающий 30 дней в течение периода 90 дней с даты их первого въезда на территорию государства другой стороны

Как отмечается, принятие проекта направлено на развитие тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Государством Катар и установление упрощенного безвизового порядка для владельцев дипломатических, служебных, официальных и общегражданских паспортов.

Предполагается, что соглашение будет подписано главами внешнеполитических ведомств в ходе государственного визита Эмира Катара шейха Тамим бен Хамад Ал-Тани в Казахстан в октябре 2022 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 октября.

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