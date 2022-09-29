Казахстан и Катар планируют установить безвизовый режим
Так, изменено наименование документа, оно звучит так: Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, специальных, служебных и общегражданских паспортов.
Для граждан Казахстана действительными являются следующие паспорта:
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
паспорт гражданина Республики Казахстан.
Для граждан Государства Катар:
дипломатический паспорт;
специальный паспорт;
общегражданский паспорт.
Предусматривается, что владельцы указанных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз на период, не превышающий 30 дней в течение периода 90 дней с даты их первого въезда на территорию государства другой стороны
Как отмечается, принятие проекта направлено на развитие тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Государством Катар и установление упрощенного безвизового порядка для владельцев дипломатических, служебных, официальных и общегражданских паспортов.
Предполагается, что соглашение будет подписано главами внешнеполитических ведомств в ходе государственного визита Эмира Катара шейха Тамим бен Хамад Ал-Тани в Казахстан в октябре 2022 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 октября.