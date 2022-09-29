Представитель Meta: Надеюсь, что в будущем смогу выучить казахский

Управляющий директор по взаимодействию с государственными органами в ЦА компании Meta Джордж Чен встретился с министром просвещения Асхатом Аймагамбетовым и министром информации и общественного развития Дарханом Кыдырали, сообщает Zakon.kz.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов обсудил вопросы сотрудничества и популяризации образования на площадках соцсетей Meta (Facebook, Instagram и WhatsApp. – Прим. ред.).

Аймагамбетов подчеркнул важность продвижения образовательного контента, особенно на казахском языке, а также решения вопроса защиты детей от нежелательного контента.

Министр отметил, что казахстанские педагоги активно выражают свое мнение, поднимают проблемные вопросы и делятся новостями на площадке Facebook.

Также учителя активно используют Instagram и рассказывают школьникам о том или ином предмете.

И мы приветствуем и поддерживаем такие начинания педагогов, их желание вовлечь школьников в образовательный процесс современными способами заслуживает похвал. Джордж Чен и его коллеги тоже отметили активность казахстанских педагогов и родителей в социальных сетях и предложили проводить специальные тренинги для педагогов. Они могут быть направлены на то, чтобы научить учителей активнее применять различные цифровые ресурсы в образовательном процессе. Асхат Аймагамбетов

На встрече с главой МИОР Дарханом Кыдырали управляющий директор по взаимодействию с государственными органами в ЦА компании Meta Джордж Чен сообщил, что казахский язык стал более важным.

Надеюсь, что в будущем смогу выучить казахский язык, чтобы иметь больше друзей в мире. Джордж Чен

Дархан Кыдырали отметил, что необходимо создать и усовершенствовать интерфейс приложений Meta family, включая Facebook и Instagram, на казахском языке.