Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Представитель Meta: Надеюсь, что в будущем смогу выучить казахский

Facebook на казахском Фото: pixabay
Управляющий директор по взаимодействию с государственными органами в ЦА компании Meta Джордж Чен встретился с министром просвещения Асхатом Аймагамбетовым и министром информации и общественного развития Дарханом Кыдырали, сообщает Zakon.kz.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов обсудил вопросы сотрудничества и популяризации образования на площадках соцсетей Meta (Facebook, Instagram и WhatsApp. – Прим. ред.).

Аймагамбетов подчеркнул важность продвижения образовательного контента, особенно на казахском языке, а также решения вопроса защиты детей от нежелательного контента.

Министр отметил, что казахстанские педагоги активно выражают свое мнение, поднимают проблемные вопросы и делятся новостями на площадке Facebook.

Также учителя активно используют Instagram и рассказывают школьникам о том или ином предмете.

И мы приветствуем и поддерживаем такие начинания педагогов, их желание вовлечь школьников в образовательный процесс современными способами заслуживает похвал. Джордж Чен и его коллеги тоже отметили активность казахстанских педагогов и родителей в социальных сетях и предложили проводить специальные тренинги для педагогов. Они могут быть направлены на то, чтобы научить учителей активнее применять различные цифровые ресурсы в образовательном процессе.Асхат Аймагамбетов

На встрече с главой МИОР Дарханом Кыдырали управляющий директор по взаимодействию с государственными органами в ЦА компании Meta Джордж Чен сообщил, что казахский язык стал более важным.

Надеюсь, что в будущем смогу выучить казахский язык, чтобы иметь больше друзей в мире.Джордж Чен

Дархан Кыдырали отметил, что необходимо создать и усовершенствовать интерфейс приложений Meta family, включая Facebook и Instagram, на казахском языке.

Читайте также

В Уральске презентовали новый образовательный проект для учителей

Министерство науки и высшего образования РК совместно с Huawei подготовят новых ИКТ-специалистов

По поддельным дипломам работали 9 учителей в школах Мангистау

Данияр Кунафин
Аймагамбетов Асхат
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
выходные дни перенесут в октябре
В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления