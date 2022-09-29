Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции

Ерлан Карин на заседании ГРЕКО Фото: Акорда
На заседании обсудили рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы/ГРЕКО, сообщает Zakon.kz.

Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении конструктивного взаимодействия с ГРЕКО в целях дальнейшего внедрения эффективных мер противодействия коррупции.

Государственный советник подчеркнул необходимость активизации деятельности по проработке внесенных зарубежными экспертами рекомендаций и выработке действенных механизмов их реализации.

Также на заседании обсудили принимаемые госорганами меры по реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

Комиссия указала на необходимость надлежащей реализации комплексного плана, организации действенного мониторинга за его исполнением и оперативной корректировки принимаемых мер для снижения доли теневой экономики.

С учетом состоявшегося обсуждения комиссия выработала конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам.

Читайте также

Как в нашей стране заботятся о сиротах

В АНК уверены, что президент Казахстана получил неоспоримый мандат народного доверия

Депутат прокомментировала заявление Генпрокуратуры о распространении ложной информации

Данияр Кунафин
Карин Ерлан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
выходные дни перенесут в октябре
В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления