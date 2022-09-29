Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции
Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении конструктивного взаимодействия с ГРЕКО в целях дальнейшего внедрения эффективных мер противодействия коррупции.
Государственный советник подчеркнул необходимость активизации деятельности по проработке внесенных зарубежными экспертами рекомендаций и выработке действенных механизмов их реализации.
Также на заседании обсудили принимаемые госорганами меры по реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.
Комиссия указала на необходимость надлежащей реализации комплексного плана, организации действенного мониторинга за его исполнением и оперативной корректировки принимаемых мер для снижения доли теневой экономики.
С учетом состоявшегося обсуждения комиссия выработала конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам.