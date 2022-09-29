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Венгрия не поддержала новые энергетические санкции против России

Венгрия отказалась принять санкции против РФ Фото: pixabay
Новые санкции Евросоюза могут лишить Россию дополнительно 7 млрд евро доходов. В качестве одной из мер глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала ввод потолка цен на нефть из России, сообщает Zakon.kz.

Венгрия не станет поддерживать какие-либо новые энергетические санкции в отношении России. Об этом заявил глава офиса премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщают "Известия".

Если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать. Мы ждем окончательный, полный список санкций и тогда сможем вести переговоры по этому поводу. Но Венгрия не может поддержать энергетические санкции.Гергей Гуйяш

Решения о санкциях страны Евросоюза принимают единогласно, и в случае несогласия одной из сторон ограничения не могут быть утверждены.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке новых предложений по санкциям против России в связи с референдумами в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ.

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