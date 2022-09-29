Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае

Полиция Алматинской области изучает видео, опубликованное в соцсетях. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует руководство департамента полиции области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматинской области, инцидент произошел 28 сентября на территории нацпарка "Кольсайские озера".

Полицейские зарегистрировали правонарушение по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

В ДП также сообщили о проведении всех экспертных исследований и установлении обстоятельств происшествия.

Свидетелями избиения стали несколько человек. Они подтвердили факт драки на видео.