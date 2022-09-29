Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае

Торегали обвинили в избиении гида Фото: Instagram/toregalitoreali
Полиция Алматинской области изучает видео, опубликованное в соцсетях. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует руководство департамента полиции области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматинской области, инцидент произошел 28 сентября на территории нацпарка "Кольсайские озера".

Полицейские зарегистрировали правонарушение по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

В ДП также сообщили о проведении всех экспертных исследований и установлении обстоятельств происшествия.

Свидетелями избиения стали несколько человек. Они подтвердили факт драки на видео.

Читайте также

В Актау девушка покончила с собой

Казахстанского певца осудили за вождение в наркотическом опьянении

В Алматы с 18 этажа выпал подросток

Данияр Кунафин
Тореали Торегали Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
выходные дни перенесут в октябре
В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления