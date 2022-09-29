Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае
Фото: Instagram/toregalitoreali
Полиция Алматинской области изучает видео, опубликованное в соцсетях. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует руководство департамента полиции области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП Алматинской области, инцидент произошел 28 сентября на территории нацпарка "Кольсайские озера".
Полицейские зарегистрировали правонарушение по ст. 293 УК РК "Хулиганство".
В ДП также сообщили о проведении всех экспертных исследований и установлении обстоятельств происшествия.
Свидетелями избиения стали несколько человек. Они подтвердили факт драки на видео.
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