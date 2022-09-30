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Голубев и Недовесов завершили игры на турнире Sofia Open

Недовесов и Голубев вылетели с турнира Фото: pixabay
Казахстанцы проиграли в двух сетах поляку Яну Зелински и Хьюго Нису из Монако со счетом 1:6, 5:7, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира серии ATP 250 в столице Болгарии Софии, передает Prosports.kz.

Встреча продлилась один час и 9 минут. За время матча пара Недовесова и Голубева исполнила 3 подачи навылет, совершила 2 двойные ошибки и выиграла 7 очков и 1 гейм подряд.

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