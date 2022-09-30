Турция готова стать посредником по Украине, заявил Эрдоган

Президенты Турции и России поговорили по телефону, сообщает Zakon.kz.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Анкара готова стать посредником.

Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. канцелярия президента Турции

Президенты также обсудили продуктовую сделку.