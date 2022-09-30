Кошанов: Казахстан предлагает провести V Всемирные игры кочевников в нашей стране

Спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изник.

Игры кочевников собрали более 3000 спортсменов из 102 стран мира. Казахстан представляет команда из 50 участников по пяти видам спорта: национальной борьбе "қазақ күресі", стрельбе из лука, играм кокпар, кок-бору, жамбы ату.

Председатель Мажилиса встретился с членами сборной Казахстана перед началом Игр, передал им слова приветствия от главы государства и пожелал победы в предстоящих соревнованиях.

Ерлан Кошанов отметил, что Всемирные игры кочевников имеют важное значение для укрепления межкультурных связей между странами и продвижения на мировом уровне общих ценностей тюркского мира.

Фото: Ж. Жумабекова

Сейчас вся страна болеет за вас. Покажите всю мощь казахстанского спорта и возвращайтесь с победой, – напутствовал спортсменов спикер Мажилиса.

В рамках мероприятия Ерлан Кошанов встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спикер Мажилиса передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и поздравил главу Турции с торжественным открытием Всемирных игр кочевников, которые впервые проходят в этой стране.

Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем Вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления. Ерлан Кошанов

Фото: Ж. Жумабекова

В свою очередь президент Турции высоко оценил роль Казахстана в Организации Тюркских государств и Тюркского мира в целом, а также поблагодарил спикера Мажилиса за участие в открытии IV Всемирных игр кочевников.

Стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. В этой связи я высоко оцениваю значимость реформ, реализуемых президентом Касым-Жомартом Токаевым, и его инициативу о проведении внеочередных президентских выборов. Я внимательно наблюдаю за событиями в вашей стране. В целом, двусторонние отношения между Казахстаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. В этом вопросе большое значение отводится межпарламентскому сотрудничеству. Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Ж. Жумабекова

Ерлан Кошанов проинформировал собеседника о текущем состоянии двустороннего сотрудничества Парламента Казахстана с Великим Национальным Собранием Турции, в том числе в рамках межпарламентских организаций и заверил, что совместная работа будет продолжена по всем направлениям.

Председатель Мажилиса сообщил, что Казахстан подал заявку на проведение следующих V Всемирных игр кочевников, и выразил надежду, что тюркское сообщество поддержит это предложение.

Фото: Ж. Жумабекова

Также спикер Мажилиса встретился с экс-премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Стороны отметили высокую динамику развития сотрудничества между двумя странами.