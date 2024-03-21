Ерлан Кошанов: Всемирные игры кочевников стали знаковыми для всего мира

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в торжественной церемонии запуска обратного отсчета до проведения V Всемирных игр кочевников. Специальное табло установили в столице в Международном выставочном центре EXPO. До соревнований остается 171 день.

В мероприятии участвовали президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, министр туризма и спорта Ермек Маржикбаев, аким Астаны Женис Касымбеков, президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов.

Фото: Мажилис

Открывая торжественную церемонию, спикер Мажилиса поздравил собравшихся с праздником Наурыз и отметил, что Всемирные игры кочевников стали знаковыми состязаниями не только для тюркоязычных стран, но и для всего мира.

Фото: Мажилис

Ерлан Кошанов отметил, что в настоящее время в стране идет активная подготовка к данным масштабным соревнованиям.

"Для всех нас большая честь, большая ответственность достойно провести Игры кочевников в Казахстане. Глава государства поручил организовать этот турнир на самом высоком уровне. Уверен, что предстоящие соревнования пройдут успешно и дадут новый импульс расширению взаимного сотрудничества и культурных связей между братскими тюркскими народами. Это станет еще одним шагом в дальнейшем укреплении духовных связей между нашими странами", – сказал спикер Мажилиса.

Фото: Мажилис

Ожидается, что в предстоящих в Казахстане Играх кочевников примут участие представители более 100 стран мира. Уже имеются подтверждения от команд из 60 стран. Около 4 тыс. участников будут состязаться по 20 видам спорта. Праздник на просторах Великой степи будет продолжаться в течение недели.

Фото: Мажилис

После торжественной церемонии гости посетили ярмарку ремесленников "Наурыз мейрамы Астана 2024" и посмотрели праздничный концерт, посвященный празднованию Наурыз мейрамы.