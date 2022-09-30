В Казахстане расширили перечень иностранцев, у которых будут снимать отпечатки пальцев

Постановлением правительства от 22 сентября 2022 года внесены изменения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень добавлены лица, обратившиеся для получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане, а также оформляющие проездной документ, который выдается лицам, которым присвоен статус беженца для передвижения за пределами территории РК, а также иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим реадмиссии или выдворению с территории РК, в случае утраты или истечения действия заграничного паспорта для выезда из РК.

При оформлении разрешения на постоянное проживание в РК в базу данных дактилоскопической информации дополнительно вносятся:

адрес места планируемого постоянного проживания;

наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.

Также дополнения в правила определяют, что содержит дактилоскопическая информация иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения трудовому иммигранту и иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии.

Кроме того, в правила добавлены пункты, согласно которым лица, уже проходившие процедуру дактилоскопии, в дальнейшем будут проходить процедуру верификации.

Результат дактилоскопирования или верификации оформляется справкой о прохождении дактилоскопирования или верификации в бумажном формате, которая выдается трудовому иммигранту, о чем сотрудник миграционной службы ставит отметку в ИПС "СДН".

Постановление вводится в действие с 1 октября 2022 года.