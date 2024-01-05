Как проводится дактилоскопическая регистрация: правила

Постановлением правительства РК от 29 декабря 2023 года внесены изменения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что сбор дактилоскопической информации лиц проводится в подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, в том числе его регистрационных пунктах документирования населения, органах национальной безопасности, загранучреждениях РК.

При этом процесс дактилоскопирования осуществляется бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев рук или десяти пальцев и ладоней обеих рук на специальном дактилоскопическом сканере.

Красковый метод на бумажный бланк дактилоскопической карты применяется для иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения трудовому иммигранту, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмисси, а также в случаях, когда сканирование пальцев рук не представляется возможным ввиду деформации суставов.

Уточняется, что при наличии у регистрируемого лица, за исключением иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, открытых ран и иных повреждений на отдельных ногтевых фалангах пальцев рук, временно исключающих дактилоскопирование, сбор дактилоскопической информации проводится по неповрежденным пальцам рук.

В случае, если лицо, подлежащее дактилоскопической регистрации, имеет деформированные суставы, сбор дактилоскопической информации проводится по менее деформированным пальцам рук.

При этом сотрудник, осуществляющий дактилоскопическую регистрацию, вносит отметку в базу данных АИС "БИЛ" о временном повреждении ногтевых фаланг десяти пальцев обеих рук и невозможности осуществления процедуры дактилоскопирования в день обращения и предупреждает регистрируемое лицо о необходимости прохождения повторного дактилоскопирования после излечения при последующем обращении для получения документа, удостоверяющего личность.

Дактилоскопирование граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК осуществляется бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев рук одним из следующих способов:

путем прижатия десяти пальцев рук (прижимной способ);

путем прокатывания десяти пальцев рук (прокатный способ).

Прижимной способ сканирования отпечатков десяти пальцев рук проводится в следующей очередности:

одновременно прикладываются четыре пальца (без больших) правой, затем левой руки к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются большие пальцы рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

Прокатный способ сканирования отпечатков десяти пальцев рук проводится в следующей очередности:

прокатываются поочередно с одной кромки ногтя до другой, начиная с большого пальца, заканчивая мизинцем правой руки, затем аналогично прокатываются пальцы левой руки по предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются четыре пальца (без больших) правой, затем левой руки к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

одновременно прикладываются большие пальцы рук к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

При нераспознавании АИС "БИЛ" папиллярных узоров пальцев обеих рук граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, а также иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК руки обрабатываются санитарно-гигиеническими средствами и проводится процедура повторного дактилоскопирования.

В случае повторного нераспознавания АИС "БИЛ" папиллярных узоров пальцев обеих рук при использовании прижимного способа дактилоскопирования применяется прокатный способ дактилоскопирования.

Перед началом процедуры документирования сотрудник проверяет наличие отметки о прохождении дактилоскопической регистрации физического лица в ППО. При наличии отметки сотрудник проводит верификацию физического лица посредством АИС "БИЛ".

В случае отсутствия в ППО отметки о прохождении дактилоскопической регистрации физического лица сотрудник формирует в ППО заявку на прохождение дактилоскопической регистрации. После этого проводит дактилоскопическую регистрацию в АИС БИЛ.

Верификация физического лица осуществляется бескрасковым методом путем одновременного прикладывания четырех пальцев (указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца), затем больших пальцев правой и левой рук поочередно к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

При совпадении папиллярных узоров пальцев рук физического лица с его дактилоскопической информацией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, либо по базе данных АИС "БИЛ", проходит дальнейшую процедуру документирования.

В случае несовпадения папиллярных узоров пальцев рук физического лица с его дактилоскопической информацией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, либо по базе данных АИС "БИЛ", физическое лицо подлежит повторному дактилоскопированию либо проводятся проверочные мероприятия.

Перед дактилоскопированием или верификацией руки регистрируемого лица осматриваются на наличие открытых ран и чистоты рук.



При дактилоскопировании обеспечивается соблюдение одного из следующих требований:



равномерное, без скольжения, прокатывание пальцев рук регистрируемого лица по предметному стеклу дактилоскопического сканера;

плотное прижатие пальцев рук регистрируемого лица к предметному стеклу дактилоскопического сканера;

равномерное, без скольжения, прокатывание пальцев рук регистрируемого лица по поверхности окрашенной металлической или стеклянной пластины для раскатки краски и дактилоскопической карте, а также использование чистого валика и пластин.

Дактилоскопирование иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения трудовому иммигранту, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, осуществляется прокатным способом одним из следующих методов:

бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев и ладоней рук;

красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты десяти пальцев и ладоней рук.

При дактилоскопировании красковым методом необходимо, чтобы окрашенной оказалась вся подушечка ногтевой фаланги и 3-5 мм средней фаланги. Покрытый краской палец таким же способом прокатывается на отведенном ему месте бланка дактилоскопической карты для получения отпечатка. По окончании прокатывания сотрудник, не выпуская пальца регистрируемого лица, поднимает его вверх без смазывания изображения папиллярного узора.



Предусматривается, что сотрудник, осуществлявший сбор дактилоскопической информации у граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, при обнаружении у них физических недостатков, исключающих возможность их дактилоскопирования, вносит в соответствующий раздел ППО отметки об освобождении лица от дактилоскопической регистрации.



Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что казахстанцев будут дактилоскопировать при получении документов только с их согласия.