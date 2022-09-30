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Жанибек Алимханулы заинтриговал фанатов новым заявлением о бое

Бокс Бой Следующий Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Новый чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы известил своих болельщиков, когда официально будут объявлены сроки дебютной защиты титула и имя будущего соперника, сообщает Zakon.kz.

Как уже передают многие информационные агентства, Алимханулы должен выйти на ринг 12 ноября в американском Лас-Вегасе в поединке с британцем Дензелом Бентли.

Однако официального подтверждения ни одна из сторон не дала об этом бое.

Уважаемые болельщики! Дата боя и соперник будут официально объявлены в начале следующей недели. Подготовка идет полным ходом. Мы только начали. Даст Бог, в течение ближайших десяти лет мы будем будить вас всех в 7 утра в воскресенье! Если удастся, мы проведем несколько вечеров бокса в нашей стране и выступим на них! Мы сильны с нашими болельщиками! Встречаем исторические дни!Команда Жанибека Алимханулы

27 августа Жанибек Алимханулы официально был признан чемпионом мира по версии WBO.

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