Жанибек Алимханулы заинтриговал фанатов своим следующим боем
Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11КО) сообщил, что в скором времени проведет поединок, сообщает Zakon.kz.
По данным Brunch Boxing, Алимханулы возглавит вечер бокса Top Rank на телеканале ESPN и будет защищать пояса WBO и IBF в среднем весе.
"У меня есть дата боя. Скоро увидимся, ребята", – написал Алимханулы в соцсети Х.
Ранее стало известно, что Казахстан занял второе место в медальном зачете во второй день Универсиады в Турине.
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