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Спорт

Жанибек Алимханулы заинтриговал фанатов своим следующим боем

Непобежденный казахстанский боксер, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 02:59 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11КО) сообщил, что в скором времени проведет поединок, сообщает Zakon.kz.

По данным Brunch Boxing, Алимханулы возглавит вечер бокса Top Rank на телеканале ESPN и будет защищать пояса WBO и IBF в среднем весе.

"У меня есть дата боя. Скоро увидимся, ребята", – написал Алимханулы в соцсети Х.

Ранее стало известно, что Казахстан занял второе место в медальном зачете во второй день Универсиады в Турине.

Аксинья Титова
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