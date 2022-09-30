В Казахстане выпустят новую банкноту

1 октября 2022 года Национальный банк Казахстана выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.

Как отметили в Нацбанке, банкнота выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками.

Лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала. Пресс-служба Нацбанка РК

Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155 x 79 мм.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент "Қазақ Елі", триумфальная арка "Мәңгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента "Басқұр" и цифра "30", символизирующая годы Независимости.

На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.

Банкнота номиналом 20 тыс. тенге с новым дизайном обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Пресс-служба Нацбанка РК

Она дополнит действующий ряд циркуляционных банкнот национальной валюты серии "Қазақ Елі", который в настоящее время представлен номиналами 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 тенге.

14 сентября Национальный банк предупредил казахстанцев об активизации мошенников. Сообщалось, что злоумышленники, представляясь "сотрудниками полиции" или "работниками Национального банка", вводят граждан в заблуждение и убеждают оформлять кредиты, микрозаймы, а также переводить деньги третьим лицам.