Казахстанцев предупредили о новых уловках "работников Нацбанка"

Национальный банк Казахстана предупредил об активизации мошенников. В пресс-службе напомнили, что НБК не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации на сайте НБК, злоумышленники, представляясь "сотрудниками полиции" или "работниками Национального банка", вводят граждан в заблуждение и убеждают оформлять кредиты, микрозаймы, а также переводить деньги третьим лицам.

Подобные схемы могут проводиться под предлогом банковской кампании, цель которой – поимка мошенников. При этом в качестве подтверждения легитимности действий переадресовывают звонки на подставных "работников Национального банка", отправляют поддельные удостоверения. Пресс-служба Нацбанка РК

Также в НБК рассказали о другом направлении мошеннической деятельности – о так называемых программах частных инвестиций, якобы разработанных Нацбанком.

На подобных онлайн-платформах размещается недостоверная информация об инвестициях, поддельные лицензии и правоустанавливающие документы. Пресс-служба Нацбанка РК

При поступлении телефонных звонков от подставных "сотрудников правоохранительной системы" или "работников Национального банка" в НБК порекомендовали прервать разговор, не принимать участие в проведении мошеннических операций.

Гражданам, которые уже пострадали от противоправных действий, следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Пресс-служба Нацбанка РК

Также Национальный банк Казахстана просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону, например, посредством сервисов AnyDesk и TeamViewer.

Никому и ни при каких обстоятельствах не следует переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора. Пресс-служба Нацбанка РК

В НБК подчеркнули, что такие переводы крайне сложно вернуть или оспорить.

Для консультации казахстанцам можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.

15 апреля стало известно, что мошенники представляются работниками Нацбанка. Сообщалось, что для получения информации по персональным данным пользователей мошенники фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников Национального банка, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Казахстана.

Новость по теме Нацбанк предупреждает об активизации мошенников, действующих от его имени

27 июля Нацбанк Казахстана предупредил об активизации телефонных мошенников. Тогда сообщалось, что подставные "сотрудники полиции" или "работники Национального банка" под предлогом проведения "спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров" убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.