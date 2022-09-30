Синоптики озвучили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 октября

Синоптики РГП "Казгидромет" сделали прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня. Большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога северного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны будут под влиянием фронтальной деятельности, с которой пройдут дожди, в горных и предгорных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег).

В ночные часы на юге и юго-востоке республики ожидаются заморозки на поверхности почвы +1...+3°C. На западе и юге страны – усиление ветра.

В целом по Казахстану ожидается повышение температуры воздуха.

Днем на западе страны основной фон +17...+28°C, на северо-западе повышение от +5...+18°C до +8...+23°C, небольшое повышение на севере от 0...+8°C до +2...+11°C , в центре ­основной фон +3...+15°C, на востоке небольшое повышение от 0...+8°C до +2...+10°C, на юге основной фон +10...+22°C, на юго-востоке +7...+13°C, в горных районах повышение от +2°C до +12...+18°C , в горных районах – до +9°C.