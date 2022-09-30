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Задержан Торегали Тореали

Задержан Торегали Тореали Фото: скриншот видео
Заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов сообщил, что Торегали Тореали водворен в изолятор временного содержания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнил замначальника ДП Алматинской области, Торегали Тореали задержан сегодня, 30 сентября, в порядке ст. 128 УПК РК.

Следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела, – сказал Рустам Абдрахманов.

Он отметил, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматинской области.

29 сентября стало известно, что Департамент полиции Алматинской области изучает видео из соцсетей, на кадрах которого люди утверждали, что их гида избил Торегали Тореали.

В ЕРДР зарегистрировали уголовное дело по ст. 293 УК РК "Хулиганство". Инцидент произошел 28 сентября на территории национального парка "Кольсайские озера" в Кегенском районе Алматинской области.

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