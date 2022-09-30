Путин призвал Украину вернуться за стол переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к Российской Федерации.

Церемонию транслирует телеканал "Россия 1".

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Президент России Владимир Путин

Глава РФ выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к России новых территорий.

В своей речи Путин призвал Киев вернуться к переговорам.

Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Президент России Владимир Путин

По его словам, "мы к этому готовы, об этом не раз было сказано".

Путин также заявил о праве жителей этих регионов на самоопределение, которое гарантирует первая статья Устава ООН. Распад СССР он назвал решением партийных элит, которые не спрашивали мнения людей. Путин подчеркнул, что жители четырех регионов сейчас становятся российскими гражданами навсегда, и пообещал, что Россия будет защищать свою землю всеми силами и средствами.

Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все – люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Президент России Владимир Путин

Подписание соглашений о включении ЛДНР и Херсонской и Запорожской областей должно состояться после выступления Путина.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми от Украины территориями.