Скатов обыграл известного французского теннисиста и вышел в 1/2 Челленджера
Казахстанец в четвертьфинале грунтового турнира на кортах португальского Лиссабона в тяжелейшем поединке за два с половиной часа одолел члена сборной Франции Бенуа Пэра, занимавшего ранее 18 строчку мирового рейтинга.
Чтобы пройти в четвертый круг одиночного разряда, Тимофею пришлось использовать все три партии – 6:4, 2:6, 7:5.
Соперник Скатова по полуфиналу еще не определился, он станет известен после завершения другого четвертьфинального противостояния между Карлосом Табернером (Испания) и Марко Чеккинато (Италия).
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