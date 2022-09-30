Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Скатов обыграл известного французского теннисиста и вышел в 1/2 Челленджера

Теннис Португалия Турнир Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов продолжает свое победное шествие на португальском турнире Del Monte Lisboa Belem Open. В четвертьфинале состязаний спортсмен из Петропавловска сумел обыграть француза Бенуа Пэра, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в четвертьфинале грунтового турнира на кортах португальского Лиссабона в тяжелейшем поединке за два с половиной часа одолел члена сборной Франции Бенуа Пэра, занимавшего ранее 18 строчку мирового рейтинга.

Чтобы пройти в четвертый круг одиночного разряда, Тимофею пришлось использовать все три партии – 6:4, 2:6, 7:5.

Соперник Скатова по полуфиналу еще не определился, он станет известен после завершения другого четвертьфинального противостояния между Карлосом Табернером (Испания) и Марко Чеккинато (Италия).

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

У Казахстана появилась первая медаль на IV Всемирных играх кочевников

Последние игры сентября: прогноз эксперта на матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022

Футбольным фанатам сделали предупреждение перед ЧМ-2022 в Катаре

Куандык Шынасилов
Португалия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
пенсия аннуитет
Около миллиона казахстанцев смогут приобрести пенсионный аннуитет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления