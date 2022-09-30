Скатов обыграл известного французского теннисиста и вышел в 1/2 Челленджера

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов продолжает свое победное шествие на португальском турнире Del Monte Lisboa Belem Open. В четвертьфинале состязаний спортсмен из Петропавловска сумел обыграть француза Бенуа Пэра, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в четвертьфинале грунтового турнира на кортах португальского Лиссабона в тяжелейшем поединке за два с половиной часа одолел члена сборной Франции Бенуа Пэра, занимавшего ранее 18 строчку мирового рейтинга.

Чтобы пройти в четвертый круг одиночного разряда, Тимофею пришлось использовать все три партии – 6:4, 2:6, 7:5.

Соперник Скатова по полуфиналу еще не определился, он станет известен после завершения другого четвертьфинального противостояния между Карлосом Табернером (Испания) и Марко Чеккинато (Италия).

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