Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, что нужно знать о компенсации по тенговым вкладам, сообщает Zakon.kz.

В целях поддержки вкладчиков в Казахстане разработаны Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте. Они вступили в действие с 12 сентября 2022 года.

Компенсация будет выплачена только тем вкладчикам, которые подтвердили свое согласие на получение 10% премии и направили заявку в банки-участники системы обязательного гарантирования депозитов до 1 января 2023 года.

По каким вкладам можно получить премию от государства?

Получить компенсацию можно только по депозитам в тенге, открытым до 24 февраля 2022 года.

Компенсации подлежат следующие вклады:

сберегательный, то есть безотзывной депозит без права частичного снятия денег;

срочный вклад (включая образовательные накопительные вклады и жилищные строительные сбережения). Премия будет выплачиваться только по этим вкладам и на сумму, не превышающую 20 млн тенге.

При этом премия не распространяется на:

вклады до востребования, то есть те, которые открываются банком на неопределенный срок и возвращаются по первому требованию клиента;

условные вклады;

текущие банковские счета.

Выплата компенсации по депозитам полагается физическим лицам, резидентам и не резидентам, в том числе индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам, профессиональным медиаторам.

Если у вкладчика несколько депозитов в одном банке, то компенсация будет выплачена на общую сумму в пределах 20 млн тенге. А если у вкладчика депозиты в разных банках, то премия будет начислена по каждому вкладу и тоже в пределах 20 млн тенге.

Вкладчики могут получить премию по своим тенговым вкладам, если:

срок их вклада не истек или был продлен (один или несколько раз) до 23 февраля 2023 года включительно;

договор банковского вклада не был прекращен, и вкладчик не снял все свои сбережения с депозита полностью.

Как рассчитывается компенсация?

Главное условие выплаты компенсации – это сумма на депозите, которая была на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, и она должна оставаться неизменной в течение года. То есть вкладчик не должен снимать деньги с депозита!

Если вкладчик, допустим, снял часть средств с депозита или пополнил счет, то компенсации подлежит минимальный остаток на депозите за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно.

Важно! Для получения максимальной премии от государства не рекомендуется снимать средства с депозита в течение года – с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно! Если были движения по счету, то компенсации подлежит минимальная сумма, которая была зафиксирована на этом депозите в течение года. Специально открывать отдельные счета для выплаты компенсации не нужно!

Разберем механизм выплаты компенсации на нескольких примерах.

Если у вкладчика на компенсируемом депозите сумма с 23 февраля 2022 года до 23 февраля 2023 года составляла 5 млн тенге, при этом не пополнялась и не изымалась, то ему будет начислена премия государства в размере 10%, то есть 500 тыс. тенге.

Если в этот же период вкладчик пополнит депозит или снимет частично свои средства, то премия в размере 10% будет начислена на минимальный остаток, зафиксированный на конец операционного дня за данный период.

Еще один пример: у вкладчика на компенсируемом депозите на конец дня 23 февраля 2022 года было 500 тыс. тенге. В течение года, до 23 февраля 2023 года, он частично снимал деньги, и минимальный остаток на депозите был 200 тыс. тенге. Он также пополнял депозит, в итоге на 24 февраля 2023 года сумма на его депозите составила 800 тыс. тенге. Премия в размере 10% будет начислена на 200 тыс. тенге, потому что, согласно Правилам, компенсация начисляется именно на минимальный остаток.

Банки в течение 2 рабочих дней зачисляют премию на текущие банковские счета вкладчиков после получения сумм компенсации от Фонда проблемных кредитов (ФПК) и Казахстанского фонда устойчивости (КФУ). В случае отсутствия текущего счета необходимо обратиться в банк, где открыт компенсируемый депозит.

Что делать, если срок депозита не был автоматически продлен с 24 февраля 2022 года?

По истечении срока вклада, если продление не было предусмотрено договором, банк возвращает деньги клиенту на его текущий, либо на сберегательный счет.

Если у вкладчика срок депозита истек и не был продлен в период с 23 февраля 2022 года до 1 октября 2022 года, вкладчик может обратиться в банк для открытия нового депозита (только до 1 октября 2022 года), при этом остаток депозита, по которому истек срок, не должен быть изъят вкладчиком в момент его закрытия, а переведен на текущий или сберегательный счет вкладчика.

Важно! Главное – не снимать эти деньги с этих счетов. То есть все передвижения денег должны быть внутри этого же банка, где ранее был открыт депозит, без изъятия вкладчиком денег.

Вкладчикам необходимо помнить, что, согласно Правилам, для получения компенсации не допускается полное изъятие денег.

Как вкладчику подтвердить свое согласие на выплату компенсации?

Важно подтвердить свое согласие на получение компенсации до 1 января 2023 года. Тем, кто не подал заявление о согласии в банк в указанный срок, выплата компенсации осуществляться не будет.

Банки уведомляют вкладчиков о возможности получения компенсации и необходимости предоставления согласия посредством предоставления заявления. Порядок и способ подачи заявления определяются банком.

В заявлении вкладчикам необходимо указать следующее:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

В заявлении вкладчик дает свое согласие:

на получение компенсации;

на представление информации ФПК, КФУ и КФГД (Казахстанскому фонду гарантирования депозитов), в том числе информации, составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну;

на сбор и обработку ФПК и КФГД персональных данных для выплаты компенсации.

Важно! В случае возникновения вопросов по Правилам выплаты компенсации граждане могут обратиться в Национальный банк Республики Казахстан по номеру "1477".