Как распознать скам-мошенников: основные признаки и способы защиты

Что нужно знать о скам-мошенничестве и как от него защититься, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

В последние несколько лет в обществе все чаще стали говорить о таком явлении, как скам. С английского языка слово scam переводится как "афера" или "мошенничество". По сути, скам – это мошеннический инвестиционный проект, который ставит своей целью получить быструю выгоду и обогащение.



Какие виды скама существуют

Среди инвесторов скамом называют проекты, которые перестают выплачивать обещанные дивиденды и проценты, а также нарушают собственные условия сделок. В основной своей массе скам-проекты – по сути та же финансовая пирамида. То есть за счет новых клиентов выплачиваются проценты тем, кто пришел раньше.

Цель любого скама – как можно быстрее собрать с доверчивой жертвы максимальное количество денег, пока она не догадается, что ее обманули. Схемы могут быть самые разные – здесь все зависит от изобретательности и подкованности мошенников в современных технологиях. Однако результат будет один: обманутые вкладчики и исчезнувшие руководители выгодных проектов.

В мире существует множество видов скама, но самые распространенные – это:

спам по электронной почте и в социальных сетях с объявлениями невероятно выгодных акций;

поддельные сайты, прикрывающиеся интернет-магазинами, например. Amazon или Wildberries;

фишинговые письма, выдающие себя за письма от крупных и успешных компаний;

реклама поддельных товаров – например, марафона а-ля "Думай как миллионер";

криптовалюты – эта отрасль вообще кладезь для скам-мошенников, потому что государства еще не придумали, как ее регулировать, и можно говорить заинтересованным лицам что угодно – например, уговорить их вложиться в якобы новый биткоин, который вырастет в десятки раз;

управление активами – когда мошенники выдают себя за успешных брокеров и обещают вкладывать деньги в самые выгодные и перспективные проекты;

платежные сервисы – аферисты создают некие платформы, на которых, по их словам, прибыльно хранить электронную валюту, но на самом деле они исчезнут, как только наберут необходимую сумму;

запуск перспективного стартапа – мошенники заверяют доверчивых граждан, что они могут вложиться в будущий мегауспешный проект, но нужны инвесторы.



Основные признаки скам-мошенничества

Агрессивная реклама и назойливые звонки – так как скамеры нацелены на то, чтобы привлечь в сжатые сроки как можно больше денег, они не боятся действовать напролом. Вам могут и обещать золотые горы, и в то же время угрожать одинокой и бедной старостью, а между этим спамить вас сообщениями – все для того, чтобы вы не успели проанализировать ситуацию.

Обещания нереальной по объемам прибыли – если обещают доход, в несколько раз превышающий стандартный или привычный вам, это повод насторожиться. Дело в том, что аферисты – хорошие психологи, поэтому они играют не только на желании человека двигаться вперед, но и его лени и жадности.

Сокрытие сути механизма получения сверхприбыли – как правило, аферисты не могут или не хотят раскрыть потенциальному инвестору, как работает их платформа или стартап. Обычно их слова звучат примерно так: сколько вложите, столько и получите, лучше – больше. Это – "красный флаг", не соглашайтесь на размытые формулировки.

Сложности с выводом денег – так как мошенники не в состоянии обеспечить беспроблемный вывод вложений, то при приглашении стать инвестором уточните, как и когда будут выводить деньги. Если с ответом затрудняются – скорее всего, с вами разговаривают скамеры.

Игнорирование вопросов от вкладчиков – вы связались с мошенниками, если вам не отвечают на сообщения и звонки, а служба поддержки не помогает, отделывается от вас общими фразами. Ответственные компании всегда выйдут на связь с клиентами, ведь от этого зависит не только доход, но и деловая репутация фирмы.

Как защититься от скам-мошенников

В защите от скам-мошенников действуют все те же правила и рекомендации, что с любыми другими аферистами, пусть и некоторыми чисто специфическими отличиями.

Перечислю основные из них:

всегда проверяйте лицензию у брокера;

изучайте отзывы всех фирм, компаний и инвесторов, которые выходят на вас с предложениями;

ориентируйтесь на рыночные возможности и не гонитесь за привлекательным сверхдоходом;

не доверяйте навязчивой рекламе и красивым обещаниям;

не открывайте сомнительные электронные письма от неизвестных вам отправителей. В них может находиться что угодно – от шпионского программного обеспечения до банальных вирусов;

изучайте инструменты инвестирования самостоятельно или с помощью людей, которым доверяете;

распределяйте свои сбережения равномерно и не доверяйте их одному брокеру;

используйте антискам-сервисы – их легко найти в интернете через проверенные сайты.



Помните, что ваша безопасность в ваших руках!