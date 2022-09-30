ATP 500 Astana Open. Состоялась жеребьевка квалификационного раунда

Обладателями специальных приглашений от организаторов в квалификацию стали четыре казахстанца – Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Александр Недовесов и Арсланбек Айткулов, сообщает Zakon.kz.

Первый сеяный из казахстанцев на отборе Денис Евсеев сыграет против 65-й ракетки мира Давида Гоффена, Александр Недовесов сразится с Даниелем Галаном из Колумбии, Григорий Ломакин встретится с турком Алтугом Челикбелеком, Арлсанбеку Айткулову предстоит сыграть против россиянина Павла Котова.

Денис Истомин постарается сломить сопротивление серба Ласло Джере, восходящая звезда китайского тенниса Чжичжень Чжан будет играть против турка Жема Илкеля. Также в квалификации сыграют: Хамад Маджедович – Лука Нарди, Александр Шевченко – Карлос Гомес.

Матчи квалификационного раунда начнутся завтра, 1 октября в 11:00. Турнир пройдет в столичном национальном теннисном центре "Beeline Arena".

Соревнование серии ATP 500, третий по значимости турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов после турниров "Большого шлема" и ATP Masters 1000. На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии "Большого шлема" разных лет: Новак Джокович (№7 АТР), Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (№4 АТР), Марин Чилич (№16 АТР), Станислас Вавринка (WC). Также сыграют: Стефанос Циципас (№6 АТР), Андрей Рублев (№9 АТР), Хуберт Хуркач (№11 АТР), Янник Синнер (№10 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№13 АТР), Диего Шварцман (№17 АТР), Карен Хачанов (№18 АТР), Роберто Баутиста Агут (№21 АТР) и другие.

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