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Житель Атырау пытался покончить с собой и хотел попасть на видео

Житель Атырау пытался покончить с собой Фото: polisia.kz
Мужчину, пытавшегося бросится под колеса автобуса, спасли полицейские Атырау, передает Zakon.kz.

Днем 30 сентября 31-летний житель Атырау позвонил местному журналисту и сообщил, что собирается спрыгнуть с моста. Журналист сразу же обратился в полицию.

Человек мне позвонил и сказал, что едет в сторону моста, чтобы совершить суицид. И он хочет, чтобы я снял это на видео, – сказал он.

Сотрудники ЦОУ Управления полиции города Атырау заметили мужчину на мосту и сразу же направили на место ближайших сотрудников патрульной полиции. До их прибытия мужчина пытался прыгнуть под колеса автобуса, двигавшегося по мосту. Однако, водитель вовремя затормозил. Мужчина после этого попытался заползти под автобус. Полицейские его вытащили мужчину и усадили в патрульное авто.

Горожанин доставлен в Управление полиции города Атырау и передан следственно-оперативной группе.

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