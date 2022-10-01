"Русалок" привлекли для обучения рыбаков правилам безопасности в ВКО

Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области креативно подошли к обучению рыбаков правилам безопасности на воде – привлекли "русалок", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, "русалки" каждому из любителей рыбной ловли вручили профилактическую памятку с указанием снаряжения, которое нужно взять с собой.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

По данным ДЧС ВКО, на водоемах региона за последние два года из-за нарушений правил безопасности при ловле рыбы утонули четыре человека (в 2021 году – три, в 2022 году – один).

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве жителей Восточного Казахстана попросили соблюдать меры безопасности, отправляясь на рыбалку.

Во время рыбалки в осенний период опасность двойная. Из-за прохладной погоды любители рыбалки часто берут с собой спиртные напитки, распивают, что приводит к печальному исходу. Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Кроме того, как отметили в ведомстве, рыбаки часто пренебрегают прогнозами синоптиков, выходят на плавательных средствах на рыбалку в штормовую погоду, используют непроверенные, неисправные плавсредства.

Также не стоит забывать, что поздней осенью озера и реки нашей области начинают покрываться льдом. Первый лед очень коварен. Не нужно торопиться выходить на первый лед, он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит вес человека. Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве любителям рыбалки посоветовали перед тем, как отправляться на водоем, заранее ознакомиться с прогнозом погоды, одеться по сезону, взять с собой заряженный телефон и сообщить близким о своем маршруте и планируемом времени возвращения, иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 м, на одном конце которого есть груз весом 400-500 г, а на другом – изготовлена петля, а также надеть спасательный жилет.