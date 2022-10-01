В Астане начали работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе
В экопарке создадут водоемы, которые будут подпитывать водой. Это позволит как сохранить водный баланс на Малом Талдыколе, так и создать естественную фильтрацию воды, уберечь биоразнообразие экосистемы, сообщает сайт столичного акимата.
На сегодняшний день начаты земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка. Ведется посадка деревьев и других зеленых насаждений. Планируется высадить более 12 тыс. зеленых насаждений.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зеленых насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси.
В дизайне парка и его элементах будут применены природные материалы с заботой об окружающей среде, что соответствует экоурбанизму.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны