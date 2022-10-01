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В Астане начали работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе

работы на Малом Талдыколе Фото: пресс-служба акимата Астаны
Проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, сообщает Zakon.kz.

В экопарке создадут водоемы, которые будут подпитывать водой. Это позволит как сохранить водный баланс на Малом Талдыколе, так и создать естественную фильтрацию воды, уберечь биоразнообразие экосистемы, сообщает сайт столичного акимата.

На сегодняшний день начаты земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка. Ведется посадка деревьев и других зеленых насаждений. Планируется высадить более 12 тыс. зеленых насаждений.

Малый Талдыколь экопарк

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Отмечается, что на этой территории существует высокая потребность в рекреационных зонах для прогулок и времяпрепровождения горожан.

Будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зеленых насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси.

В дизайне парка и его элементах будут применены природные материалы с заботой об окружающей среде, что соответствует экоурбанизму.

Малый Талдыколь

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Благоустройство будет максимально приближено к естественным природным условиям: детские площадки и МАФы из природных материалов и большое количество озеленения.

экопарк Малый Талдыколь

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Прилегающая территория Малого Талдыколя будет освоена. Там построят социальные объекты: школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и др.

экопарк Малого Талдыколя

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

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