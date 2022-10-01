Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

64 россиянина подали документы на получение гражданства РК

64 россиянина подали документы на получение гражданства РК Фото: Zakon.kz
382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство. На 1 октября на границе отмечают тенденцию к снижению числа въезжающих из России людей, сообщает Zakon.kz.

1 октября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, информирует пресс-служба главы кабмина.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в два-три раза выше обычного.

При этом за последние два дня на границе отмечают устойчивую тенденцию к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек).

За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК.

По словам министра, криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная.

Преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано. Вместе с тем МВД усилило контроль за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в местах скопления людей увеличили плотность полицейских нарядов.

Заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет.Ерлан Алдажуманов

При этом премьер-министр отметил, что на отдельных пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди.

Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону, так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения.Алихан Смаилов

С докладами также выступили: по увеличению числа внутренних рейсов, авто- и железнодорожным перевозкам – министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, по работе ЦОНов – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, по разъяснению прав и гарантий граждан при аренде жилья – министр юстиции Канат Мусин.

Об обстановке в регионах доложили аким ЗКО Гали Искалиев, заместители акимов СКО Сатжан Аблалиев, Костанайской – Ерлан Спанов, Актюбинской – Ермек Кенжеханулы.

Премьер-министр отметил, что нужно принять меры по расширению наиболее загруженных пограничных пунктов пропуска для ускорения проезда грузового и легкового транспорта.

Подводя итоги совещания, премьер-министр подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации.

В первую очередь необходимо обеспечить постоянный "зеленый коридор" для казахстанских граждан, а также работу мобильных мониторинговых групп для выявления незарегистрированных мигрантов.Алихан Смаилов

Премьер-министр также поручил усилить информационно-разъяснительную работу о принимаемых мерах по урегулированию вопросов миграции как среди граждан Казахстана, так и среди мигрантов.

Читайте также

Смаилов поручил усилить работу по разъяснению прав казахстанцев при аренде жилья

Отдельные полосы для казахстанцев выделены на границе с Россией

Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции

Данияр Кунафин
Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Чем рискует Европа из-за возможной диверсии "Северного потока"
"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления