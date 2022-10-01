64 россиянина подали документы на получение гражданства РК

382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство. На 1 октября на границе отмечают тенденцию к снижению числа въезжающих из России людей, сообщает Zakon.kz.

1 октября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, информирует пресс-служба главы кабмина.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в два-три раза выше обычного.

При этом за последние два дня на границе отмечают устойчивую тенденцию к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек).

За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК.

По словам министра, криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная.

Преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано. Вместе с тем МВД усилило контроль за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в местах скопления людей увеличили плотность полицейских нарядов.

Заместитель председателя КНБ РК – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет. Ерлан Алдажуманов

При этом премьер-министр отметил, что на отдельных пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди.

Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону, так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения. Алихан Смаилов

С докладами также выступили: по увеличению числа внутренних рейсов, авто- и железнодорожным перевозкам – министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, по работе ЦОНов – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, по разъяснению прав и гарантий граждан при аренде жилья – министр юстиции Канат Мусин.

Об обстановке в регионах доложили аким ЗКО Гали Искалиев, заместители акимов СКО Сатжан Аблалиев, Костанайской – Ерлан Спанов, Актюбинской – Ермек Кенжеханулы.

Премьер-министр отметил, что нужно принять меры по расширению наиболее загруженных пограничных пунктов пропуска для ускорения проезда грузового и легкового транспорта.

Подводя итоги совещания, премьер-министр подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации.

В первую очередь необходимо обеспечить постоянный "зеленый коридор" для казахстанских граждан, а также работу мобильных мониторинговых групп для выявления незарегистрированных мигрантов. Алихан Смаилов

Премьер-министр также поручил усилить информационно-разъяснительную работу о принимаемых мерах по урегулированию вопросов миграции как среди граждан Казахстана, так и среди мигрантов.