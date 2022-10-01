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Отдельные полосы для казахстанцев выделены на границе с Россией

Отдельные полосы для казахстанцев выделены на границе с Россией Фото: Генконсульство РК в Омске
Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов в субботу, 1 октября, провел совещание по актуальным вопросам миграции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

По словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – директора пограничной службы Ерлана Алдажуманова, на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет, – заверил он.

По данным Министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова, с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в два-три раза выше обычного.

При этом, как отметил глава МВД, за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей:

  • 29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек;

  • 30 сентября въехало 14,9 тыс. человек, выехало 11,6 тыс. человек.

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29 сентября заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что правительство Казахстана ведет переговоры с Россией об обеспечении "зеленого коридора" для казахстанцев и машин с продовольствием, застрявших на границе. Он предположил, что этот вопрос должен решиться в течение двух дней.

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Россия КНБ МВД РК Ахметжанов Марат Смаилов Алихан Казахстан
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