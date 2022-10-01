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Названа причина конфликта между Мбаппе и Неймаром

Названа причина конфликта Фото: psg.fr
Стала известна причина длительного конфликта между звездными нападающими клуба "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе и Неймаром, сообщает Zakon.kz.

По информации L'Équipe, француза уже два года не устраивает отношение Неймара к дисциплине. Отмечается, что Мбаппе летом настаивал на продаже партнера по команде.

Однако боссы парижан не пошли на такой шаг.

Впрочем, не оставался в долгу и сам Неймар. Форвард сборной Бразилии также не был доволен поведением Мбаппе. Бразилец считает 23-летнего коллегу эгоистичным, причем как в футбольном плане, так и в личностном.

Эскалация конфликта между игроками произошла на старте сезона из-за действий футболистов на поле. Газеты писали, что Мбаппе был возмущен растущим влиянием Неймара на команду.

Долгое время конфликт носил "тихий" характер. Однако едва начался нынешний сезон, как недовольство друг другом вылилось в открытую конфронтацию. В матче чемпионата Франции против "Монпелье" Неймар не дал мяч Мбаппе для пробития пенальти, реализовал удар сам и не попал в створ.

В текущем сезоне французского чемпионата Мбаппе забил семь голов в семи матчах. У Неймара восемь мячей в восьми играх.

ПСЖ идет на втором месте в Лиге 1 с 22 очками.

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