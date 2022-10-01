Пьяные россияне подрались между собой в Уральске

Фото: Zakon.kz

Около одного из ночных клубов в Уральске подрались между собой граждане России. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали их. Экспертиза установила, что участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

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