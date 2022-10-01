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Пьяные россияне подрались между собой в Уральске

Пьяные россияне подрались между собой в Уральске Фото: Zakon.kz
Около одного из ночных клубов в Уральске подрались между собой граждане России. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали их. Экспертиза установила, что участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 30 сентября около 00:00. Драку заметили сотрудники Центра оперативного управления ДП ЗКО в ходе мониторинга камер наружного видеонаблюдения, передает telegram-канал рolisia.kz.

По факту был собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участники конфликта были доставлены в Абайский отдел полиции.

Согласно действующему законодательству в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 437 (Нарушение тишины) КоАП РК.

Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, гражданам РФ, 1992 и 1995 годов рождения, назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Гражданским судом будет рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании вышеуказанных граждан РФ на территории РК.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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