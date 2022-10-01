Ситуация в Украине: российские войска оставили Лиман, Зеленский отменил осенний призыв

Минобороны РФ подтвердило информацию об отступлении войск из Лимана (город в Донецкой области).

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что причиной отхода из Лимана стали неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина и обвинил того в "армейском непотизме (кумовстве)".

Глава Минобороны РФ Шойгу проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан в Подмосковье.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит угрозы применения Россией ядерного оружия в Украине.

Присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей делает практически невозможным завершение конфликта вокруг Украины – Жозеп Боррель.

Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Украина ввела новые антироссийские санкции против 3600 юридических и физических лиц.