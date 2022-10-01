Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: российские войска оставили Лиман, Зеленский отменил осенний призыв

Ситуация в Украине 1 октября Фото: Instagram/zelenskiy_official
В Пентагоне заявили, что не видят угрозы применения Россией ядерного оружия в Украине, Жозеп Боррель считает, что присоединение новых областей к РФ делает невозможным завершение конфликта, сообщает Zakon.kz.

  • Минобороны РФ подтвердило информацию об отступлении войск из Лимана (город в Донецкой области).

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что причиной отхода из Лимана стали неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина и обвинил того в "армейском непотизме (кумовстве)".

  • Глава Минобороны РФ Шойгу проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан в Подмосковье.

  • Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не видит угрозы применения Россией ядерного оружия в Украине.

  • Присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей делает практически невозможным завершение конфликта вокруг Украины – Жозеп Боррель.

  • Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

  • Украина ввела новые антироссийские санкции против 3600 юридических и физических лиц.

  • Зеленский отложил демобилизацию срочников и отменил осенний призыв.

Читайте также

Южная Корея зафиксировала пуски баллистических ракет КНДР

В Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот

Байден подписал закон о помощи Украине на 12,4 млрд долларов

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Зеленский Владимир Кадыров Рамзан Шойгу Сергей США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Чем рискует Европа из-за возможной диверсии "Северного потока"
"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления